ООС: за добу окупанти здійснили 26 обстрілів та позбулися двох бойовиків і техніки
31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали на всій лінії зіткнення, - повыдомляє прес-центр ООС.
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська сім разів застосовували заборонену зброю – міномети калібрів 120 і 82мм та артилерію калібру 122мм. Всього зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.
На луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське.
На донецькому напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка друга та Кам'янка
На маріупольському напрямку - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне.
"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримували займані позиції", -зазначається у повідомленні.
У штабі ООС нагадали, що попередньої доби, противник, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, обстріляв населений пункт Чермалик, випустивши близько 30 снарядів та мін. Українською стороною СЦКК зафіксовано попадання міни у подвір’я приватного помешкання.
Як повідомляється, минулої доби під час боїв поранення отримали троє українських воїнів.
За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двоє поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 та 1 міномет.
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