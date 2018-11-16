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Опалення та гаряча вода у Києві подорожчають більш ніж на 20%

Кубометр води від "Київтеплоенерго" коштуватиме майже 100 гривень
Київська міська державна адміністрація почала громадські обговорення підвищення нових тарифів на централізоване опалення і гарячу воду для клієнтів "Київтеплоенерго".
Опалення та гаряча вода у Києві подорожчають більш ніж на 20% Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у повідомленні "Київтеплоенерго", опублікованому у комунальній газеті "Хрещатик" 16 листопада, пише Lb.ua.

Планують, що з 1 січня 2019 року опалення подорожчає на 22,3% з 1 354,78 до 1 656,67 гривень/Гкал для будинків з лічильниками тепла і з 31,52 до 38,55 гривень/кв. м опалювальної площі на місяць за відсутності лічильника.

Тариф на централізоване постачання гарячої води для населення пропонується підвищити на 22,5% - з 80,59 до 98,76 гривень/куб. м за підключення сушарки для рушників до системи гарячого водопостачання і з 74,52 до 91,34 гривень/куб м без сушарки для рушників.

Тариф на постачання гарячої води для бюджетних установ пропонується підвищити на 1% з 98,74 до 99,75 гривень/куб. м, для релігійних організацій на 98,7% - з 50 до 99,37 гривень/куб. м, для інших споживачів на 0,8% - з 98,65 до 99,4 гривень/куб. м.

Нагадаємо, з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на півтори гривні, до 8,55 грн за кубометр. Близько 80% ціни на теплову енергію - це вартість газу, тому опалення і гаряча вода неминуче мають подорожчати.

Глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.
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16 11 2018 17:56
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