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Опалення та гаряча вода в Києві можуть суттєво подешевшати

Тариф мають намір знизити на 29%
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, готується встановити для комунального підприємства "Київтеплоенерго" тариф на виробництво теплової енергії, яка використовується для опалення та гарячого водопостачання.
Опалення та гаряча вода в Києві можуть суттєво подешевшати Фото: gettyimages.com

Згідно з проектом рішення, оприлюдненим на сайті регулятора, з 1 серпня тариф буде на 29% нижчим порівняно з чинними тарифами енергокомпанії "Київенерго". Засідання НКРЕКП відбудеться 14 червня.

Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.

Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.

 

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11 06 2018 13:25
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