Опалення та гаряча вода в Києві можуть суттєво подешевшати Тариф мають намір знизити на 29%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, готується встановити для комунального підприємства "Київтеплоенерго" тариф на виробництво теплової енергії, яка використовується для опалення та гарячого водопостачання.

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Згідно з проектом рішення, оприлюдненим на сайті регулятора, з 1 серпня тариф буде на 29% нижчим порівняно з чинними тарифами енергокомпанії "Київенерго". Засідання НКРЕКП відбудеться 14 червня. Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води. Нагадаємо, що с таном на 1 березня 2018 року таном на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн

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