CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, готується встановити для комунального підприємства "Київтеплоенерго" тариф на виробництво теплової енергії, яка використовується для опалення та гарячого водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Опалення та гаряча вода в Києві можуть суттєво подешевшати
Тариф мають намір знизити на 29%
Фото: gettyimages.com
Згідно з проектом рішення, оприлюдненим на сайті регулятора, з 1 серпня тариф буде на 29% нижчим порівняно з чинними тарифами енергокомпанії "Київенерго". Засідання НКРЕКП відбудеться 14 червня.
Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.
Нагадаємо, що станом на 1 березня 2018 року борг Києва за опалення і гарячу воду складає 5,6 млрд грн.
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11 06 2018 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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