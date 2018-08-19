Оператор обваленого моста в Генуї планує відбудувати його за 500 млн євро

Італійський автомобільний оператор Autostrade, який керував мостом Моранді у Генуї, що обвалився на цьому тижні, пообіцяв відбудувати віадук.

Кастеллуччі у суботу провів першу прес-конференцію після катастрофи і заявив, що новий міст буде побудований приблизно за 500 мільйонів євро. Кошти будуть взяті із фонду, призначеного для аварійного відновлення, заявив виконавчий директор Autostrade Джованні Кастеллуччі, повідомляє Reuters.

Кастеллуччі висловив свої глибокі співчуття сім'ям загиблих, але відмовився приносити вибачення. "Вибачення та відповідальність - це взаємозв'язані речі. Ви вибачаєтеся, якщо ви вважаєте, що ви несете відповідальність ", - сказав він, додавши, що він буде чекати офіційного звіту слідчих, які мають визначити відповідальних за трагедію.

Він додав, що після одержання дозволів на будівництво нового моста буде потрібно вісім місяців, з "твердим і реалістичним проектом, який дасть швидку відповідь на потреби міста".

Генеральний директор компанії Фабіо Черчі також заявив на прес-конференції, що Кастеллуччі залишиться на своїй посаді попри те, що італійські міністри закликали керівників компанії піти у відставку.

Черчі підкреслив, що Autostrade завжди коректно виконувала функції оператора дорожнього руху.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.