CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час ударів антитерористичної коаліції на чолі зі США в Іраку та Сирії з 2014 року загинув 841 мирний житель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Операція коаліції США в Іраку та Сирії : загинули 840 мирних жителів
Щонайменше, 841 мирний житель був ненавмисно убитий ударами коаліції з початку операції Непохитна рішучість
Фото: abacapress.com
Про це йдеться в заяві коаліції.
"Грунтуючись на доступній інформації, об'єднаний штаб операції вважає, що, щонайменше, 841 мирний житель був ненавмисно убитий ударами коаліції з початку операції Непохитна рішучість", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що 485 повідомлень про жертви ще вивчаються.
Нагадаємо, що у вівторок, 20 лютого, російська авіація в Сирії двічі обстріляла госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.
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22 02 2018 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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