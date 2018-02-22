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Операція коаліції США в Іраку та Сирії : загинули 840 мирних жителів

Щонайменше, 841 мирний житель був ненавмисно убитий ударами коаліції з початку операції Непохитна рішучість
Під час ударів антитерористичної коаліції на чолі зі США в Іраку та Сирії з 2014 року загинув 841 мирний житель.
Операція коаліції США в Іраку та Сирії : загинули 840 мирних жителів Фото: abacapress.com

Про це йдеться в заяві коаліції.

"Грунтуючись на доступній інформації, об'єднаний штаб операції вважає, що, щонайменше, 841 мирний житель був ненавмисно убитий ударами коаліції з початку операції Непохитна рішучість", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що 485 повідомлень про жертви ще вивчаються.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 лютого, російська авіація в Сирії двічі обстріляла госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.

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22 02 2018 22:36
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