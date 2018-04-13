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Операція Об'єднаних сил не виключає точкових антитерористичних операцій, - Турчинов

Операція Об'єднаних сил повинна стати більш ефективною протидією військовим провокаціям і агресії з боку РФ
Створення Об'єднаного оперативного штабу замість штабу Антитерористичної операції на Донбасі не виключає проведення точкових контртерористичних операцій
Операція Об Фото: hromadske.ua

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю телеканалу UA:Перший, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не виключаю, що антитерористичні операції будуть проводитися точково - так, як вони і повинні проводитися відповідно до законодавства і логіки", - сказав Турчинов.

За його словами, операція Об'єднаних сил повинна стати більш ефективною протидією військовим провокаціям і агресії з боку РФ.

"Війна - це справа рук військових, і ми чітко ставимо на місця всі елементи створеного з нуля сектора оборони", - сказав Турчинов.

Нагадаємо, що АТО на Донбасі буде переведена в новий військовий формат 30 квітня. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

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13 04 2018 23:48
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