Операція зі звільнення Херсону скоріше за все триватиме до кінця листопада - Буданов

Операція зі звільнення окупованого росіянами Херсону, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю виданню The Drive.

Буданов вважає, що зараз у місті перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. "Велика частка з них — це десантні війська, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими", — пояснив начальник ГУР.

За його оцінкою, на окупованій Херсонщині перебувають приблизно 40 тисяч російських військових. При цьому Буданов додав, що навіть підрив дамби Каховської ГЕС не завадить українським військовим звільнити Херсон. Водночас підрив дамби може затримати просування ЗСУ на східний берег Дніпра вже після звільнення міста.