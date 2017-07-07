Оперативний резерв ЗСУ становить 130 тис осіб, - Полторак

Оперативний резерв Збройних сил України на сьогоднішній день складає 130 000 осіб.

Про це заявив міністр оборони генерал армії України Степан Полторак, виступаючи перед учасниками міжнародної конференції в Лондоні, передає прес-служба Міноборони.

"Зі 146 тисяч Збройні Сили України збільшилися до 250 тисяч. Окрім того створено потужний оперативний резерв з понад 130 тисяч осіб", - повідомив він

Полторак також зазначив, що Міністерство оборони значно поліпшило військово-польову медицину і систему евакуації, створило мережу військових госпіталів, організувало навчання шести батальйонів ЗС України за стандартами НАТО.

Він додав, що реформи повинні тривати.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон України, який посилює захист прав військовиків, поранених під час служби в зоні АТО.