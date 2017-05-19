Опоблок і Ляшко досі ведуть сторінки у ВКонтакте
Цими політсилами є "Опозиційний блок" та Радикальна партія Олега Ляшка. Зокрема, протягом останніх днів, на їхніх сторінках проводиться активна діяльність, розміщуються публікації на політичну тему, фото та відео, - повідомляє прес-центр Комітету виборців України.
Понад те, "Опоблок" розмістив заяву про незгоду із указом Порошенка щодо заборони соцмережі.
"Сторінки партій є справжніми, оскільки на них розміщено посилання на офіційних веб-сайтах Опоблоку та РПЛ. Сторінкою РПЛ у мережі Вконтакте є персональна сторінка Олега Ляшка. У групі Опоблоку Вконтакте 6 тис. учасників, у Олега Ляшка - 88 тис. підписників", - пояснили у прес-центрі.
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану