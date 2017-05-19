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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Опоблок і Ляшко досі ведуть сторінки у ВКонтакте

"Опоблок" розмістив заяву про незгоду із указом Порошенка щодо заборони соцмережі
Дві українські політичні партії досі ведуть сторінки у соцмережі Вконтакте.
Опоблок і Ляшко досі ведуть сторінки у ВКонтакте Фото: ntv.ru

Цими політсилами є "Опозиційний блок" та Радикальна партія Олега Ляшка. Зокрема, протягом останніх днів, на їхніх сторінках проводиться активна діяльність, розміщуються публікації на політичну тему, фото та відео, - повідомляє прес-центр Комітету виборців України.

Понад те, "Опоблок" розмістив заяву про незгоду із указом Порошенка щодо заборони соцмережі.

"Сторінки партій є справжніми, оскільки на них розміщено посилання на офіційних веб-сайтах Опоблоку та РПЛ. Сторінкою РПЛ у мережі Вконтакте є персональна сторінка Олега Ляшка. У групі Опоблоку Вконтакте 6 тис. учасників, у Олега Ляшка - 88 тис. підписників", - пояснили у прес-центрі.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

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