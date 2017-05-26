Опоблок спростував інформацію про заборону партії у Чернівцях
"25 травня 2017 року о 15:37 на сайті ukrinform.ua була розміщена публікація під назвою "Чернівецькі депутати вирішили люструвати екс-регіоналів і комуністів", у якій сказано, що нібито на 29-й сесії Чернівецької міськради 7-го скликання 25 травня депутати прийняли рішення заборонити діяльність партії "Опозиційний блок". Зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною і не відповідає дійсності", - повідомляють на сайті ОБ.
Партія закликає ЗМІ, які розповсюдили цю інформацію, опублікувати спростування.
Нагадаємо, що вчора видання "Укрінформ" повідомило, що міська рада Чернівців заборонила діяльність партії "Опозиційний блок", крім того, місцеві депутати прийняли рішення провести люстрацію щодо мера Олексія Каспрука та всіх колишніх регіоналів.
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