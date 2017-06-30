Опоблок виключив з партії частину депутатів Одеської міськради
Таке рішення було прийнято на засіданні Політради Регіональної організації ПП "Опозиційний блок" в Одеській області в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У повідомленні наголошується, що партійність втратила "велика частина" членів фракції "Опозиційного блоку" в Одеській міській раді. Тому "Опозиційний блок" також спрямує на ім'я міського голови Одеси Геннадія Труханова лист з інформацією про те, що депутатська фракція в Одеській міськраді більше не представляє інтереси партії, її існування не відповідає нормам чинного законодавства.
Крім того, партія починає готувати процедуру відкликання зазначених депутатів міськради.
За інформацією джерела агентства в політсилі, йдеться про 8 депутатів: голову фракції Оксану Гончарук, депутатів В'ячеслава Беженара, Дмитра Вишнякова, Василя Єремію, Дениса Коваля, Ольгу Кулакевич, Віктора Новака, Лілію Рогачко.
Нагадаємо, у травні з'явилася інформація, що міська рада Чернівців заборонила діяльність партії Опозиційний блок, крім того, місцеві депутати прийняли рішення провести люстрацію щодо мера Олексія Каспрука та всіх колишніх регіоналів. Згодом чернівецька обласна організація політичної партії "Опозиційний блок" спростувала інформацію про заборону партії рішенням міської ради.
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