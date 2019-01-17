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"Опоблоківці" хочуть скасувати закон про перехід церков УПЦ МП у нову церкву

Про це свідчить сайт Верховної Ради
Нардепи від "Опоблоку" зареєстрували два проекти постанови про скасування закону про перехід церков УПЦ МП у нову українську церкву.
"Опоблоківці" хочуть скасувати закон про перехід церков УПЦ МП у нову церкву Фото: sobytiya.net

Один проект постанови №4128-д-П зареєстрували глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новінський і член фракції Олександр Долженков.

Інший проект постанови 4128-д-П1 зареєстрували "опоблоківці" Михайло Папієв, Юрій  Павленко, Микола Скорик та колишнім член фракції Юрій Бойко. 

Наразі спікер ВР не може підписати закон, доки Рада не розгляне згадані проекти постанов.

Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №4128-Д щодо зміни релігійними громадами підлеглості. Це рішення впорядковує процедуру переходу церков Московського патріархату в Українську помісну церкву. Представники фракції "Опозиційного блоку" виступали протии цього закону.

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17 01 2019 14:52
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