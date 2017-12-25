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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ОПОРА відзначає запеклу боротьбу партій на виборах до ОТГ

Близько 80% кандидатів на виборах депутатів сільських та селищних рад 24 грудня були висуванцями від політичних партій
Громадянська мережа ОПОРА відзначає високу зацікавленість політичних партій у процесі місцевих виборів.
ОПОРА відзначає запеклу боротьбу партій на виборах до ОТГ Фото: volynnews.com

Як повідомляють у прес-службі ОПОРИ, близько 80% кандидатів на виборах депутатів сільських та селищних рад 24 грудня – висуванці від політичних партій  і лише 20% кандидатів – самовисуванці.

"ОПОРА відзначає достатньо високу зацікавленість місцевих організацій політичних партій у перших місцевих виборах. Близько 80% кандидатів на виборах депутатів сільських та селищних рад були висунуті місцевими організаціями політичних партій і лише 20% кандидатів були самовисуванцями", – йдеться в повідомленні.

Такий високий рівень залученості політичних партій до локальних виборчих кампаній, на переконання експертів ОПОРИ,  свідчить про  кадрову спроможність та початок процесу підготовки до наступних загальнонаціональних виборчих кампаній.

Натомість політичні партії повинні забезпечити належний баланс між загальнонаціональним політичним порядком денним та проблемами місцевого розвитку, не допускаючи домінування лише першого контексту передвиборчих кампаній, зауважили аналітики ОПОРИ.

Як засвідчило спостереження ОПОРИ, місцеві організації політичних партій та кандидати не повною мірою скористалися законодавчо передбаченими можливостями впливати на процес адміністрування виборів та контролю за ним. Ця проблема проявилася і під час утворення ДВК та контрольних комісій щодо виготовлення виборчих бюлетенів, засвідчуючи недостатню вмотивованість політичних сил сприяти стабільності  процесу адміністрування виборів.

Нагадаємо, 24 грудня на території 17 регіонів країни відбулися перші місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Голосування проходило на 391 дільничній виборчій комісії в межах 51 територіального округу.

 

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