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Опозиціонера Статкевича знову затримали в Мінську

Про причини арешту не повідомляється
Опозиційного білоруського політика Миколу Статкевича, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на протест проти політики президента Олександра Лукашенка, засудили до п'яти діб адміністративного арешту.
Опозиціонера Статкевича знову затримали в Мінську Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомляє BBC.

Про арешт Статкевича білоруські органи повідомили його дружині Марині Адамович, яка почала шукати політика напередодні, після того як він перестав виходити на зв'язок.

Про причини адміністративного арешту не повідомляється.

28 квітня Статкевич закликав громадян вийти 1 травня на Жовтневу площу в центрі Мінська і висловити протест проти політики білоруської влади з обмеження прав трудящих, залякування населення та репресій проти активістів. Статкевич наголосив, що не має наміру просити у влади дозвіл на проведення акції.

Офіційні першотравневі демонстрації в білоруській столиці не проводяться вже понад 10 років.

Микола Статкевич критикує президента Лукашенка, є його суперником у боротьбі за президентське крісло на виборах 2010 року. Він був заарештований під час силового розгону акції протесту в день президентських виборів 19 грудня 2010 року і засуджений на шість років колонії посиленого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.

У серпні 2015 року він був помилуваний Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, місяць тому Статкевич зник так само за кілька діб до анонсованої ним демонстрації у День Волі, 25 березня. Статкевич був звільнений 27 березня і заявив, що його утримували в СІЗО КДБ.

Люди з плакатами прийшли до посольства Білорусі в Києві, щоб підтримати білорусів, напередодні затриманих на Дні Волі в Мінську.

 

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29 04 2017 18:20
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