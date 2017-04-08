Опозиціонеру Навальному продовжили випробувальний термін до 2020 року
Про продовження випробувального терміну клопотала Федеральна служба виконання покарань (ФСВП). Представник відомства мотивувала своє клопотання систематичними порушеннями з боку політика.
"Явка Навального в дні на реєстрацію проходила не у встановлені дні, а коли йому зручно. 26 березня Навальний зробив непокору поліції, за що був доставлений в ОВД, пізніше йому було призначено покарання у вигляді адміністративного арешту. 12 червня він знову скоїв правопорушення", - сказала представник ФСВП, повідомляє "Новая газета".
Сам Навальний заявив, що робить все, що від нього вимагає інспекція, в тому числі регулярно відзначається.
"Немає ніяких об'єктивних причин, чому мені може бути продовжений термін, я добропорядний громадянин. Однак продовження терміну заборонить мені балотуватися", - зазначив політик.
Днем раніше той же суд призначив Навальному штраф в розмірі 300 тисяч рублів за заклик виходити на "агітаційний суботник".
Нагадаємо, в грудні 2014 року у справі про розкрадання коштів "Ів Роше" Олексію Навальному дали 3,5 роки умовно і п'ять років випробувального терміну. Його брата Олега по цій же справі засудили до 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Зазначимо, ще в червні у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.
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