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Опозиціонеру Навальному продовжили випробувальний термін до 2020 року

Сам Навальний зазначив, що продовження терміну заборонить йому балотуватися на виборах
Симоновський суд Москви продовжив на рік, до 30 грудня 2020 року, випробувальний термін опозиціонеру Олексію Навальному за вироком у справі про розкрадання коштів "Ів Роше".
Опозиціонеру Навальному продовжили випробувальний термін до 2020 року Олексій Навальний. Фото: radiosvoboda.org

Про продовження випробувального терміну клопотала Федеральна служба виконання покарань (ФСВП). Представник відомства мотивувала своє клопотання систематичними порушеннями з боку політика.

"Явка Навального в дні на реєстрацію проходила не у встановлені дні, а коли йому зручно. 26 березня Навальний зробив непокору поліції, за що був доставлений в ОВД, пізніше йому було призначено покарання у вигляді адміністративного арешту. 12 червня він знову скоїв правопорушення", - сказала представник ФСВП, повідомляє "Новая газета".

Сам Навальний заявив, що робить все, що від нього вимагає інспекція, в тому числі регулярно відзначається.

"Немає ніяких об'єктивних причин, чому мені може бути продовжений термін, я добропорядний громадянин. Однак продовження терміну заборонить мені балотуватися", - зазначив політик.

Днем раніше той же суд призначив Навальному штраф в розмірі 300 тисяч рублів за заклик виходити на "агітаційний суботник".

Нагадаємо, в грудні 2014 року у справі про розкрадання коштів "Ів Роше" Олексію Навальному дали 3,5 роки умовно і п'ять років випробувального терміну. Його брата Олега по цій же справі засудили до 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Зазначимо, ще в червні у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.

 

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