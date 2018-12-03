Опозиція Словаччини домагається відставки прем’єра після вбивства журналіста

Опозиція Словаччини зібрала достатню кількість підписів для скликання позачергової сесії парламенту, щоб проголосувати за відставку прем’єра Роберта Фіцо.

Тепер спікер парламенту Андрей Данко має тиждень, щоб скликати засідання законодавчого органу, повідомляє Aktuality.

Словацька опозиція виступає за проведення дострокових виборів до парламенту.

У понеділок міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявив, що подає у відставку на тлі політичної кризи у країні.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.