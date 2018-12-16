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Опозиція ставить намети в центрі Тбілісі

Мітингувальники стверджують, що у людей вкрали вибори, і вони не миритися з цим фактом
Представники опозиції встановлюють намети перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.
Опозиція ставить намети в центрі Тбілісі Григол Вашадзе, міністр закордонних справ Грузії. Фото: tsn.ua

Як уточнив лідер об'єднаної опозиції Георгій Вашадзе, виступаючи на акції перед парламентом, ніхто не починає будувати наметове містечко, повідомляє "Укріфнорм".

"Ми не починаємо повномасштабні наметові акції, хоча поділяємо протест тих людей, які їх встановили. Ми підтримуємо їх протест, однак це не є нашим системним рішенням побудувати тут наметове містечко", - заявив Вашадзе.

За його словами, об'єднана опозиція проведе дебати, в ході яких вони сформують план дій. "Наші вимоги - дострокові вибори. Крім того, уряд має піти у відставку, має відбутися повна делегітимація Саломе Зурабішвілі, що призведе до анулювання результатів виборів. Ми йдемо в цьому напрямку, і обов'язково доведемо цю боротьбу до кінця", - сказав лідер об'єднаної опозиції.

Додамо, перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі триває протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.

 

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16 12 2018 23:18
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