Опозиція в Мінську вийшла на "Марш обурених білорусів"

У центрі Мінська 21 жовтня пройшла несанкціонована владою акція опозиції "Марш обурених білорусів 2.0".

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Акція стартувала о 14:00 на мінській Жовтневої площі, організатором мітингу виступив лідер "Білоруського національного конгресу" Микола Статкевич.

Протестувальники мирно пройшли від Жовтневої до площі Незалежності, акція тривала менше години.

Під час ходи не було затримань і перешкод мітингувальникам, але згодом були затримані двоє активістів.



Фото: svaboda.org



Фото: svaboda.org

Видання зазначає, що ця акція несанкціонована владою, але Статкевич заздалегідь попередив посадовців про її проведення.

Вимоги, які учасники акції висунули на марші: скасування "декрету про дармоїдів", підвищення зарплат і пенсій, боротьба з "дідівщиною" і насильством в армії.

Нагадаємо, перший "Марш обурених білорусів" відбувся в Мінську 17 лютого цього року.