Опозиція в Мінську вийшла на "Марш обурених білорусів"
Про це повідомляє "Радыё Свабода".
Акція стартувала о 14:00 на мінській Жовтневої площі, організатором мітингу виступив лідер "Білоруського національного конгресу" Микола Статкевич.
Протестувальники мирно пройшли від Жовтневої до площі Незалежності, акція тривала менше години.
Під час ходи не було затримань і перешкод мітингувальникам, але згодом були затримані двоє активістів.
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Видання зазначає, що ця акція несанкціонована владою, але Статкевич заздалегідь попередив посадовців про її проведення.
Вимоги, які учасники акції висунули на марші: скасування "декрету про дармоїдів", підвищення зарплат і пенсій, боротьба з "дідівщиною" і насильством в армії.
Нагадаємо, перший "Марш обурених білорусів" відбувся в Мінську 17 лютого цього року.
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