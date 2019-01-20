Опозиційні сили висунули Вілкула кандидатом у президенти
У своєму виступі на Форумі Вілкул зупинився на своєму баченні змін, необхідних Україні. Зокрема, він акцентував увагу на чотири кроки, які повинні привести Україну до успіху і на яких повинна зосередитися влада відразу після президентських виборів: світ, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку, пише "Інтерфакс-Україна".
Виступаючі на форумі підтримали позицію Вілкула, зазначивши, що саме Олександр Вілкул є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об'єднати громадян і привести Україну до успіху.
У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.
Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку