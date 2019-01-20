Опозиційні сили висунули Вілкула кандидатом у президенти

Вілкул розповів про своє бачення змін, які необхідні Україні

Учасники Форуму за мир і розвиток, що проходить в неділю в Запоріжжі, висловилися на підтримку народного депутата фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула як єдиного кандидата від опозиційних сил України на майбутніх президентських виборах, запланованих на 31 березня.

У своєму виступі на Форумі Вілкул зупинився на своєму баченні змін, необхідних Україні. Зокрема, він акцентував увагу на чотири кроки, які повинні привести Україну до успіху і на яких повинна зосередитися влада відразу після президентських виборів: світ, нова Конституція, економічне зростання і соціально відчутні результати економічного розвитку, пише "Інтерфакс-Україна".

Виступаючі на форумі підтримали позицію Вілкула, зазначивши, що саме Олександр Вілкул є реальним кандидатом від опозиційних сил, що володіє необхідними якостями характеру, знаннями і досвідом, здатними об'єднати громадян і привести Україну до успіху.

У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.