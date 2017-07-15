"Опозиційний блок" готовий зібрати заставу для Добкіна, – Новинський
Про це заявив колега Добкіна по фракції Вадим Новинський.
"І я, і всі інші члени нашої команди, будемо допомагати своєму другові й колезі вийти з цієї ситуації, щоб він жодної хвилини не перебував в ув'язненні в слідчому ізоляторі. Ми зробимо для цього все необхідне. І буквально наступного тижня буде відомо, скільки грошей внесе кожен з нас у цю благородну справу", – цитує прес-служба "Опозиційного блоку" Новинського в суботу.
Нагадаємо, в суботу, 15 липня, у Печерському суді депутат Вадим Новинський заявив, що 42 депутати фракції Опозиційний блок готові взяти Михайла Добкіна на поруки.
Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн. Сам Добкін підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.
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