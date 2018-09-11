"Опозиційний блок" пішов на союз з Медведчуком
У п'ятницю, 9 листопада, один з лідерів "Опоблоку" Юрій Бойко підписав з Вадимом Рабіновичем договір про створення "Опозиційної платформи - За Життя", інформує LB.ua.
"Ми називаємося платформа для опозиційних сил, які повинні об'єднатися. Є три пункти, за якими ми запрошуємо усіх: встановлення безумовного миру в країні, припинення економічного геноциду і створення нейтральної країни", - заявив Рабінович журналістам на брифінгу.
Бойко в свою чергу сказав, що ця платформа висуватиме єдиного кандидата у президенти, але його ім'я наразі не визначено.
На питання з приводу того, чи весь "Опозиційний блок" погодився увійти у цей союз, Рабінович відповів: "Опозиційний блок й інші партії часто неоднорідні. Тут не можна сказати так: усією юрбою заганяйте разом".
Нагадаємо, кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук обраний головою політради партії "За життя".
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