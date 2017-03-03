"Оппоблоку" з держбюджету дадуть 12 млн грн

Національне агентство з попередження корупції прийняло рішення про надання політичній партії "Опозиційний блок" державного фінансування 12,12 млн грн.

Рішення ухвалили на основі виконання партією встановлених законодавством вимог. Зокрема, партія відкрила окремий рахунок в національній валюті, надала звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік, а також внесла зміни до статуту політичної партії. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У НАЗК нагадали, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, перераховуються щоквартально в розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування для кожної політичної партії.

Фінансування надається політичним партіям, які на останніх позачергових виборах народних депутатів 2014 року в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі набрали не менше 5% голосів виборців.

За перший квартал державне фінансування статутної діяльності вже отримали: "Радикальна партія Олега Ляшка", "Об'єднання" Самопоміч "," Блок Петра Порошенка "," ВО "Батьківщина" і "Народний фронт".

Нагадаємо, у січні Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету, на фінансування уставної діяльності політичних партій у 2017 році. Партії "Народний фронт" виділили 113 млн 753,5 тис. гривень; "Блоку Петра Порошенка" - 112 млн 103,6 тис. гривень; партії "Самопоміч" - 56 млн 394,56 тис. гривень; "Опозиційному блоку" - 48 млн 467,7 тис. гривень; РПЛ - 38 млн 257,9 тис. гривень; ВО "Батьківщина" - 29 млн 182,2 тис. гривень.