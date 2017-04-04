Оприлюднено імена десяти загиблих внаслідок теракту в Петербурзі Ще четверо загиблих треба розпізнати, їх неможливо ідентифікувати візуально

Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.

Фото:112.ua

Список опублікований на сайті Слідчого комітету Росії. Як повідомляється, ще четверо загиблих належить пізнати. Їх неможливо ідентифікувати візуально, тому Сследком проведе генетичну експертизу. Серед загиблих: Алієва Дінара Самандаровна, 08.10.1996 Аришев Максим Віталійович, 18.08.1996 Малюкова Ксенія Сергіївна, 11.09.1998 Медянцева Ірина Кузьмівна, 06.05.1966 Свистунова Ангеліна Сергіївна, 17.02.1990 Налімов Юрій Павлович, 07.06.1945 Даниленко Оксана Геннадіївна, 03.10.1991 Щокіна Лариса Григорівна, 02.06.1950 Петров Денис Романович, 27.12.1991 Сагадєєв Мансур Тіхірович, 27.08.2000 або 27.03.2000 Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов. У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.

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