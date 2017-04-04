Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Оприлюднено імена десяти загиблих внаслідок теракту в Петербурзі

Ще четверо загиблих треба розпізнати, їх неможливо ідентифікувати візуально
Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту в метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня.
Оприлюднено імена десяти загиблих внаслідок теракту в Петербурзі Фото:112.ua

Список опублікований на сайті Слідчого комітету Росії.

Як повідомляється, ще четверо загиблих належить пізнати. Їх неможливо ідентифікувати візуально, тому Сследком проведе генетичну експертизу.

Серед загиблих:

Алієва Дінара Самандаровна, 08.10.1996

Аришев Максим Віталійович, 18.08.1996

Малюкова Ксенія Сергіївна, 11.09.1998

Медянцева Ірина Кузьмівна, 06.05.1966

Свистунова Ангеліна Сергіївна, 17.02.1990

Налімов Юрій Павлович, 07.06.1945

Даниленко Оксана Геннадіївна, 03.10.1991

Щокіна Лариса Григорівна, 02.06.1950

Петров Денис Романович, 27.12.1991

Сагадєєв Мансур Тіхірович, 27.08.2000 або 27.03.2000

Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2017 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.