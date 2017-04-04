Оприлюднено імена десяти загиблих внаслідок теракту в Петербурзі
Список опублікований на сайті Слідчого комітету Росії.
Як повідомляється, ще четверо загиблих належить пізнати. Їх неможливо ідентифікувати візуально, тому Сследком проведе генетичну експертизу.
Серед загиблих:
Алієва Дінара Самандаровна, 08.10.1996
Аришев Максим Віталійович, 18.08.1996
Малюкова Ксенія Сергіївна, 11.09.1998
Медянцева Ірина Кузьмівна, 06.05.1966
Свистунова Ангеліна Сергіївна, 17.02.1990
Налімов Юрій Павлович, 07.06.1945
Даниленко Оксана Геннадіївна, 03.10.1991
Щокіна Лариса Григорівна, 02.06.1950
Петров Денис Романович, 27.12.1991
Сагадєєв Мансур Тіхірович, 27.08.2000 або 27.03.2000
Зазначимо, Слідчий комітет Росії (СК РФ) підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга влаштував Акбаржон Джалілов.
У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня.
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