Оприлюднено імена кандидатів у члени ЦВК, - ЗМІ

Наразі ще немає рішення, хто очолить ЦВК

Президент Петро Порошенко пропонує призначити 13 нових членів Центральної виборчої комісії.

Згідно з поданням до Верховної Ради, БПП має 5 місць, "Народний фронт" - 3, решта фракцій по одному, - повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Немає місця лише "Батьківщина":

Басалаєва Алла ("Відродження")

Єфремова Ірина ("НФ")

Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, "НФ")

Кустова Світлана ("БПП")

Вербенський Михайло ("БПП")

Лотюк Ольга ("БПП")

Плукар Віталій ("БПП")

Шипілов Леонтій ("НФ")

Желтова Ольга ("БПП")

Синиця Надія

Юзькова Тетяна ("РПЛ")

Сліпачук Тетяна ("Воля народу")

Радченко Євген ("Самопоміч")

Наразі ще немає рішення, хто очолить ЦВК. Однак джерела УП називають найбільш ймовірними кандидатами Ольгу Желтову ("БПП") чи Світлану Кустову ("БПП").

Джерела зазначають, що сам список і документи кандидатів наразі фактично ще не подані у Раду, хоча Порошенко офіційно передав їх голові Верховної Ради Андрію Парубію під час їхньої зустрічі.

За інформацією джерел УП, списки були готові минулого тижня, однак каменем спотикання була одна кандидатура від БПП. Про кого саме йдеться, джерелам невідомо.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.