Оприлюднено законопроект про Антикорупційний суд

Верховний суд зможе розглядати лише справи зі збитками майже мільйон гривень

На сайті Верховної Ради з'явився текст президентського законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440).

Документ передбачає, що Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких збиток або предмет злочину становить щонайменше 500 прожиткових мінімумів (зараз - 881 000 гривень).

Антикорупційний суд буде складатися із суддів, слідчих суддів і суддів апеляційної палати.

Передбачається створення Громадської ради міжнародних експертів, який буде мати право ветувати кандидатури на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раду буде створено строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) і вона стане допоміжним органом.

Члени ради призначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Членами Громадської ради зможуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, досвід роботи щонайменше п'ять років за кордоном або в міжнародних організаціях сучасних антикорупційних стандартів і кращих світових практик в сфері протидії та боротьби з корупцією.

При цьому членами ради не можуть бути особи, які підпадають під дію закону "Про запобігання корупції" (зокрема члени громадських антикорупційних організацій).

Громадська рада міжнародних експертів буде збирати, перевіряти і аналізувати інформацію про кандидатів і надавати її ВККС.

Якщо в своєму вмотивовану висновку рада встановила, що кандидат на посаду судді Антикорупційного суду не відповідає необхідним критеріям, то ВККС може подолати вето ради мінімум 11 голосами.

Крім того, законопроект передбачає цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду.

Водночас судді Антикорупційного суду підлягають перевірці на поліграфі (детекторі брехні) і моніторингу їх доброчесності. Відмова судді Вищого антикорупційного суду пройти психофізіологічне дослідження на поліграфі тягне звільнення його з посади.

Суддею Антикорупційного суду може стати громадянин України, не молодший 35 років, який має значний досвід антикорупційної роботи в міжнародних організаціях або міжнародних судових установах, має стаж роботи на посаді судді, адвоката або науковий стаж.

Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи, які протягом 10 років, що передують призначенню, працювали в правоохоронних органах (в тому числі НАБУ і САП) або займали політичні посади.

Нагадаємо, що 14 листопада Верховна Рада повторно відмовилася відкликати депутатський законопроект №6011 про створення Антикорупційного суду.

Раніше президент Світового банку Джим Йонг Кім під час візиту до Києва закликав створити в Україні Антикорупційний суд.