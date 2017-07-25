Оприлюднено засекречені документи, які стосуються вбивства президента Кеннеді

Доступ до документів та аудіозаписів був заборонений на 25 років за законом, прийнятим в 1992 році

Національний архів США опублікував майже чотири тисячі документів, пов'язаних із вбивством 35-го президента країни Джона Фіцджеральда Кеннеді, серед яких аудіозаписи зі свідченнями колишнього агента КДБ Юрія Носенка про Лі Харві Освальда, головного підозрюваного у цьому злочині.

Документи доступні на сайті Національного архіву США.

З 3810 документів раніше повністю засекречений був 441. Ще 3369 документів видавалися частково. Доступ до них був заборонений на 25 років за законом, прийнятим в 1992 році. Незабаром очікується ще кілька великих публікацій розсекречених документів на цю тему, йдеться у повідомленні.

В одній з 17 аудіозаписів зі свідченнями Носенко заявляє, що в 1959-1962 роках вів справу Лі Харві Освальда, поки той проживав в СРСР.

Всі опубліковані документи можна почитати за посиланням.

Співробітник Другого головного управління КДБ СРСР Юрій Носенко служив в органах держбезпеки СРСР з 1953 року. У лютому 1964 року, перебуваючи в Женеві в якості прикомандированного офіцера безпеки у складі радянської делегації на переговорах з роззброєння, вийшов на контакт з ЦРУ і попросив політичного притулку. Носенко надав американцям інформацію про те, що Освальд не був агентом КДБ. Проте його дані розійшлися з тими, які ЦРУ надав інший радянський перебіжчик, колишній агент КДБ Анатолій Голіцин. У 1969 році Носенко став штатним співробітником ЦРУ. У 2008 році він помер.

Президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року в Далласі. За результатами роботи спеціально створеної комісії єдиним виконавцем вбивства був визнаний Лі Харві Освальд. Офіційно він не був засуджений, оскільки через два дні після замаху на президента його застрелили під час переведення з поліцейського управління в окружну в'язницю Далласа.

Нагадаємо, що Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.