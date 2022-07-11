Оптові ціни на яйця впали на 10% – Мінагрополітики

Ціни на яйця в Україні вже почали знижуватися. У Міангрополітики бачать падіння на 10%.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. За його словами, "дисбаланс" із ціною на яйця був спричинений кількома факторами: підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць тощо. "Наразі оптові ціни знизилися на 10%", – сказав Висоцький. Нагадаємо, ціни на яйця останнім часом зросли у декілька разів та досягли рівня 70-80 гривень за десяток у порівнянні з ціною близько 20 гривень навесні. Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет розслідує причини подорожчання яєць.

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