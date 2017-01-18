Опубліковано лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська в Україну
Саме цей документ на засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 року продемонстрував представник Росії Віталій Чуркін, повідомляє Цензор.НЕТ, в розпорядженні якого опинилася копія листа.
"Як законно обраний Президент України заявляю. Події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві привели до того, що Україна опинилася на порозі громадянської війни. У країні панують хаос і анархія, життя, безпека і права людей, особливо на південному сході і в Криму, - під загрозою. Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насильство, люди переслідуються за політичними та мовними ознаками.
У зв'язку з цим звертаюся до Президента Росії В.В. Путіна з проханням використовувати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України", - під такими словами стоїть підпис Януковича.
Попередньо Віталій Чуркін запевнив справжність продемонстрованого документа своїм листом.
"І лист Януковича, і лист Чуркіна перебувають в матеріалах справи стосовно Віктора Януковича про держзраду з листопада 2016-го", - повідомило Цензор.НЕТ джерело в правоохоронних органах.
Напередодні Генеральна прокуратура отримала копію заяви того часу президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну.
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