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Опубліковано презентаційний ролик Києва до Євробачення, - ВІДЕО

Відеоролик показує найвідоміші куточки столиці України
Міністерство закордонних справ оприлюднило презентаційний ролик Києва в рамках до Євробачення-2017
Опубліковано презентаційний ролик Києва до Євробачення, - ВІДЕО Фото:скріншот з відео

Відео опубліковане опубліковано на офіційній сторінці міністерства в Facebook.

Місто представив столичний мер Віталій Кличко.

"Вас вітає Київ - столиця душевної і талановитої України", - сказав мер

На відео демонструють головні переваги столиці: краєвиди Києва, парки, мурали на будівлях, духовні будови і громадський транспорт

Також у відео показали два міжнародні аеропорти, які обслуговують мільйони пасажирі

На одній із локацій - в храмі, до мера приєднався його брат - Володимир

"Київ - європейське місто, в якому багатовікова історія з'єднується з бурхливою сучасністю", - повідомляє Кличк

У промо майбутнім гостям столиці розповідається про численні музеї, історичні об'єкти, ресторани, розважальні центри, фестивалі і готелі Києва, а також про його безпеку, яку забезпечує поліція

"Київ - місто-парк, місто особливої ​​атмосфери", - розповів Кличк

Нагадаємо, у 2017 році в Росії не транслюватиме музичний конкурс "Євробачення", який відбудеться в Києві.

 
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28 03 2017 19:24
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