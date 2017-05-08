Опубліковано відео з кабіни винищувача під час польоту Порошенка, – ВІДЕО

Прес-служба президента опублікувала відео польоту Петра Порошенка на бойовому винищувачі Міг-29.

Петро Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.

Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора, військових частин (з'єднань) ЗСУ.