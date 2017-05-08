Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Опубліковано відео з кабіни винищувача під час польоту Порошенка, – ВІДЕО

Президент здійснив переліт на місці другого пілота
Прес-служба президента опублікувала відео польоту Петра Порошенка на бойовому винищувачі Міг-29.
Опубліковано відео з кабіни винищувача під час польоту Порошенка, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Петро Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.

Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора, військових частин (з'єднань) ЗСУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2017 21:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.