CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрес-служба президента опублікувала відео польоту Петра Порошенка на бойовому винищувачі Міг-29.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Опубліковано відео з кабіни винищувача під час польоту Порошенка, – ВІДЕО
Президент здійснив переліт на місці другого пілота
Фото: youtube.com
Петро Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко на винищувачі МіГ-29 прибув на військовий аеродром у Вінницькій області, щоб привітати військових льотчиків з нагоди Дня Повітряних Сил.
Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора, військових частин (з'єднань) ЗСУ.
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