Опубліковано відео з місця аварії літака в Греції, де загинула українська родина

Консул-керівник консульства України в Салоніках Олександр Воронін підтвердив, що у п'ятницю в Греції під час падіння одномоторного літака загинуло подружжя з України, повідомляє у суботу Громадське радіо.

"Наразі здійснюється процедура щодо репатріації тіл в Україну", – сказав Воронін.

За словами консула, загиблі – жителі Рівненської області. Вже встановлено зв'язок з їхнім сином і з ним же узгоджується процедура репатріації тіл.

Нагадаємо, вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Приватний літак вилетів з аеропорту Александруполіс і прямував до Румунії.