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Опубліковано відео з місця аварії літака в Греції, де загинула українська родина

Літак прямував з грецького міста Александруполус в Бухарест
Грецький телеканал Ena Channel опублікував відео, зняте на місці авіакатастрофи приватного літака в Греції, в результаті якої загинули двоє громадян України.
Опубліковано відео з місця аварії літака в Греції, де загинула українська родина Фото: youtube.com

Консул-керівник консульства України в Салоніках Олександр Воронін підтвердив, що у п'ятницю в Греції під час падіння одномоторного літака загинуло подружжя з України, повідомляє у суботу Громадське радіо.

"Наразі здійснюється процедура щодо репатріації тіл в Україну", – сказав Воронін.

За словами консула, загиблі – жителі Рівненської області. Вже встановлено зв'язок з їхнім сином і з ним же узгоджується процедура репатріації тіл.

Нагадаємо, вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Приватний літак вилетів з аеропорту Александруполіс і прямував до Румунії.

 

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23 09 2017 19:40
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