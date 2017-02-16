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Опубліковано відео затримання заступника голови НАЗК за водіння у нетверезому стані

На шестихвилинному відео видно, що Радецький у присутності свідків тягне час і всіляко відмовляється пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння
У мережі з'явилося відео затримання заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького за водіння автомобіля в нетверезому стані.
Опубліковано відео затримання заступника голови НАЗК за водіння у нетверезому стані

Запис з відеореєстратора патрульних поліцейських, які його затримували, опублікував "Обозреватель".

На шестихвилинному відео видно, що Радецький в присутності свідків тягне час і всіляко відмовляється пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Коли ж патрульні повідомляють йому про складання відповідного протоколу, обурюється, що "відмови не було", і він просто "говорив з дружиною".

У відповідь на зауваження патрульного, що у нього є всі симптоми алкогольного сп'яніння (сильний запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей і невиразна мова. - ред.), Радецький обурюється, повторюючи фразу: "Та ти шо?! Ви лікар?". На записі заступник НАПК виглядає трохи схвильованим, перебиває співробітників правоохоронних органів, затинаючись у мовленні. Крім того, весь час стверджує, що їхав з роботи тверезим.

Як повідомляє видання, розгляд справи Радецького відбудеться в Печерському районному суді столиці. За інформацією джерел, на судовому засіданні член НАПК надасть довідку з наркологічного диспансеру, яка нібито підтвердить його тверезість.

За даними "Обозревателя", Радецький був затриманий ще ввечері 7 лютого, однак незабаром був відпущений через нібито відсутність доказів. За словами співрозмовника видання, інцидент стався, коли Радецький на своєму Subaru XV виїжджав зі стоянки на вулиці Дружби народів у Печерському районі столиці.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що в Одесі поліція зупинила голови Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який у стані алкогольного сп'яніння керував автомобілем. Пізніше сам суддя інформацію про керування автомобілем у нетверезому вигляді спростував.

Раніше, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував співробітник прокуратури в стані наркотичного сп'яніння.

 
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16 02 2017 19:55
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