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Опитування: За Путіна готові віддати голос 71,4%, за Собчак - 1,3%

Свою участь в голосуванні допускають 79,3% опитаних
На виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців.
Опитування: За Путіна готові віддати голос 71,4%, за Собчак - 1,3% Фото: Reuters

Такі дані оприлюднив Всесросійський центр вивчення громадської думки, передає "ТАСС".

Зазначається, що опитування було проведено 29 січня - 4 лютого, у ньому взяли участь 7 участь респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 1,2% для показників, близьких до 95%.

Згідно з опитуванням, рейтинг Путіна у січні-лютому 2018 року залишається у межах 69,9-73,8%.

За Павла Грудініна готові проголосувати 6,9% опитаних, Володимир Жириновський набере 5.7%, Ксенія Собчак - 1,3%, Григорій Явлінський - 0,7%, Борис Тітов - 0,4%.

За даними центру, свою участь в голосуванні допускають 79,3% опитаних.

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова, колишній віце-спікер Держдуми Сергій Бабурін.

На підсумковій прес-конференції 14 грудня Путін заявив, що опонента в нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти".

Вибори президента РФ відбудуться у березні 2018 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, який пішов на вибори як самовисуванець, може проголосувати на одній з незаконних виборчих дільниць анексованому Криму.

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