ОПЗ знову зупиняє виробництво
"Керівництвом ОПЗ було прийнято рішення зупинити агрегати з виробництва аміаку і карбаміду, оскільки їх ціна на світових ринках падає, а ціна газу, навпаки, зростає", - повідомив заступник гендиректора заводу Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.
"На превеликий жаль, обидві ці обставини від нас не залежать. У сформованій ринковій ситуації давальницька схема невигідна для компанії-давальця", - повідомив Щуріков.
Заступник директора додав, що не бачить альтернативи роботі заводу за давальницькою схемою.
"До тих пір, поки спільно з Кабміном не буде знайдений компроміс за спеціальними умовами поставок газу, альтернативи давальницькому контракту не передбачається", - заявив топ-менеджер.
За словами Щурікова, під час вимушеного простою в цехах заводу будуть проведені необхідні регламентні роботи для подальшого запуску виробництва.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.
Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.
Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.
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