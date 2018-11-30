Орбан назвав свій уряд проукраїнським, а український - антиугорським

Прем'єр Угорщини заявив про підтримку України в конфлікті з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд є проукраїнським і підтримує Україну в конфлікті з Росією, незважаючи на те, що український уряд займає "антиугорську позицію".

"Позиція Угорщини чітка: ми проукраїнський уряд і займаємо сторону України. В Угорщині проукраїнський уряд, тоді як в Україні - антиугорський. Незважаючи на це, ми свою позицію не змінювали, і підтримуємо Україну в цьому конфлікті", - заявив Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".