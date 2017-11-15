Орбан підтвердив, що Угорщина блокуватиме зближення України з ЄС та НАТО

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд не відступиться від намірів блокувати інтеграцію України в ЄС і НАТО, якщо Київ не піде на зміну закону про освіту.

"Я хотів би запевнити закарпатських угорців, що незалежно від того, куди подме вітер, угорський уряд не відступиться від своєї позиції. Ми будемо рішуче її відстоювати не тільки тут чи в Києві, а й у ЄС. А якщо ви слідкуєте за останніми подіями – в тому числі в НАТО і ЄС – ви можете побачити ознаки принципових дій угорських дипломатів", - заявив прем’єр Угорщини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст виступу Орбана, який оприлюднений на сайті угорського уряду.

Заява угорського прем’єра прозвучала після того, як стало відомо, що Будапешт підтвердив свої погрози щодо блокування ініціатив України в НАТО.

Орбан також підтвердив позицію, направлену на блокування зближення України з ЄС і НАТО, яка досі звучала лише від глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

За словами прем’єра Угорщини, на сьогодні можливість України приєднатися до ЄС виглядає обмежено.

"Вона хоче рухатися в бік до ЄС, а відтак очікує чогось з боку ЄС. Правда полягає в тому, що очікуючи чогось від ЄС, вона має прийняти певні базові норми спільноти", - заявив Орбан, назвавши серед фундаментальних норм ЄС вимогу не понижувати рівень прав національних меншин.

"Ми не приймаємо жодних дебатів, відповідає чи ні новий український закон існуючим чи гіпотетичним європейським нормам. Нас ці дебати не обходять, бо ЄС не розробив стандарти, які пропонують набір об’єктивних критеріїв", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.