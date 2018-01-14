Орбан вважає дурістю те, як Європа "демонізує Путіна"
Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, інформує портал HVG.hu.
"Для хорошого європейця Путін може видаватися дияволом, однак його демонізація є дурістю", - зазначив Орбан.
Він назвав політику ЄС стосовно Росії невдалою через її односторонність. За його словами, багато проблем у відносинах Брюсселя і Москви витікають з того, що ЄС не розуміє Росію.
"ЄС має одночасно демонструвати силу і бажання співпрацювати" - зазначив угорський прем’єр.
В той же час він наголосив, що Угорщина не застосовує своє право вето у питанні санкцій проти Росії, щоб не підривати єдність ЄС.
Зазначимо, раніше Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які дії Євросоюзу щодо припинення права голосу Польщі в ЄС.
Нагадаємо, 21 грудня Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.
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