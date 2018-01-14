Орбан вважає дурістю те, як Європа "демонізує Путіна"

Він назвав політику ЄС стосовно Росії невдалою через її односторонність

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував політику Євросоюзу щодо Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, інформує портал HVG.hu.

"Для хорошого європейця Путін може видаватися дияволом, однак його демонізація є дурістю", - зазначив Орбан.

Він назвав політику ЄС стосовно Росії невдалою через її односторонність. За його словами, багато проблем у відносинах Брюсселя і Москви витікають з того, що ЄС не розуміє Росію.

"ЄС має одночасно демонструвати силу і бажання співпрацювати" - зазначив угорський прем’єр.

В той же час він наголосив, що Угорщина не застосовує своє право вето у питанні санкцій проти Росії, щоб не підривати єдність ЄС.

Зазначимо, раніше Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які дії Євросоюзу щодо припинення права голосу Польщі в ЄС.

Нагадаємо, 21 грудня Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року.