ОРДЛО проти залучення Червоно Хреста до процесу звільнення заручників, - Геращенко

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко зустрілася з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітером Мауером і подякувала за підтримку громадян і територій, що постраждали від конфлікту.

"Зустрілася з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітером Мауером. Подякувала за зусилля МКЧХ, за підтримку громадян і територій, що постраждали від конфлікту. Україна в рамках роботи гуманітарної групи в Мінську наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти, звільнення заручників. Не було жодної із 50 зустрічей в Мінську, де б не піднімалося це питання", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважує, що досі немає пояснення, чому українські тюрми є відкритими для МКЧХ та інших міжнародних місій, натомість залишаються закритими на окупованих територіях і в РФ, де є українські політв'язні, та чому МКЧХ не дозволяють провідати українців в ОРДЛО, передати їм листи чи посилки від родичів.

"Також ОРДЛО проти залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників. Ми пропонували, щоб спільна місія МКЧХ і комітет ООН з прав людини зібрали заяви тих людей, яких є в списках ОРДЛО на звільнення, але які бажають залишитися на контрольованих українською владою територіях. Але на цьому етапі цю місію виконуватиме тільки представництво ООН з прав людини, так домовилися в Мінську", - написала Геращенко.

Перший заступник Голови ВР також повідомила, що українська сторона підтримує ініціативу МКЧХ щодо створення механізму для пошуку зниклих безвісти і додаткових механізмів та важелів для захисту критичної інфраструктури.

"В гуманітарних питаннях Україна відкрита, стоїть на позиціях їх пріоритетності, і готова до їх вирішення. Також обговорили питання роботи КПВВ, гуманітарні проекти, вдосконалення законодавства в сфері захисту родин зниклих безвісти", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, що Україна веде перемовини з представниками "Червоного хреста" та очікує, що в березні представники гуманітарної місії зможуть потрапити на окуповані території Донбасу для пошуків зниклих безвісти.