Організатор тітушок Саркісян заявив, що перебуває в Росії і у Франції його не затримували
"Я, звичайно, не сумніваюся в професіоналізмі українських правоохоронних структур, але повинен сказати, що інформація про моє затримання у Франції неправдива. Я вже давно не був у Франції, і мене там не затримували", - заявив Саркісян, інформує LB.ua.
"Очевидно, мене з кимось переплутали", - припустив він, коментуючи заяву ГПУ.
Відповідаючи на уточнювальні запитання, Саркісян визнав, що перебуває на території Росії. "Я хотів би потрапити в Європу, але я туди не їжджу", - сказав він. Він також визнав, що має на додачу до українського ще й вірменський паспорт, який, за його словами, отримав у відповідь на звернення до відповідних органів. За словами Саркісяна, він покинув Україну в лютому 2014 року. Разом із тим відповісти на питання про те, чи приїжджав він відтоді на територію України, в тому числі не підконтрольну, відмовився, пославшись на "конфіденційну інформацію".
Коментуючи звинувачення, заочно висунені йому українськими правоохоронцями, Саркісян зазначив, що "вони ще, мабуть, не розібралися і час усе розставить на свої місця". Він стверджує, що дотепер спроб юридично вирішити свої питання не робив: "Раніше не було потреби, а от зараз - так, буду займатися. ...Просто я не бачив себе якийсь час в Україні. Я - патріот Донбасу, але зараз живу в Росії. У Європу я наїздився свого часу, Росія мені більше подобається. ...Я вважаю, що Росія і Україна - один народ, звичайно, є деякі розбіжності, але я сподіваюся, в майбутньому їх усунуть".
Довідка: уродженець Єревана Армен Горлівський (Саркісян) - відома в кримінальних колах особа. Вважається людиною Юрія Іванющенка. У 2009-2010 роках нібито отримав титул "смотрящего" за Горлівкою. Віце-президент Федерації боксу в Горлівці. Саме Горлівку ЗМІ називають основним постачальником "тітушок" на Антимайдан під час Революції гідності. "Тітушки" Саркісяна, за даними ЗМІ, причетні до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія 19 лютого 2014 року, а також вбивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака. Активно брали участь у подіях "російської весни": проросійських мітингах, захопленні Горлівського МВВС.
За даними українських правоохоронців, 12 квітня 2018 року Саркісяна затримали у Франції.
Нагадаємо, у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.
Згодом ГПУ повідомила, що відомство спрямує до Франції документи щодо екстрадиції Армена Саркісяна впродовж найближчого тижня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?