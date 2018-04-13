Організатор тітушок Саркісян заявив, що перебуває в Росії і у Франції його не затримували

"Я хотів би потрапити в Європу, але я туди не їжджу"

Армен Саркісян, підозрюваний у скоєнні злочинів під час Революції гідності, заявив, що перебуває в Росії і не був затриманий у Франції.

"Я, звичайно, не сумніваюся в професіоналізмі українських правоохоронних структур, але повинен сказати, що інформація про моє затримання у Франції неправдива. Я вже давно не був у Франції, і мене там не затримували", - заявив Саркісян, інформує LB.ua.

"Очевидно, мене з кимось переплутали", - припустив він, коментуючи заяву ГПУ.

Відповідаючи на уточнювальні запитання, Саркісян визнав, що перебуває на території Росії. "Я хотів би потрапити в Європу, але я туди не їжджу", - сказав він. Він також визнав, що має на додачу до українського ще й вірменський паспорт, який, за його словами, отримав у відповідь на звернення до відповідних органів. За словами Саркісяна, він покинув Україну в лютому 2014 року. Разом із тим відповісти на питання про те, чи приїжджав він відтоді на територію України, в тому числі не підконтрольну, відмовився, пославшись на "конфіденційну інформацію".

Коментуючи звинувачення, заочно висунені йому українськими правоохоронцями, Саркісян зазначив, що "вони ще, мабуть, не розібралися і час усе розставить на свої місця". Він стверджує, що дотепер спроб юридично вирішити свої питання не робив: "Раніше не було потреби, а от зараз - так, буду займатися. ...Просто я не бачив себе якийсь час в Україні. Я - патріот Донбасу, але зараз живу в Росії. У Європу я наїздився свого часу, Росія мені більше подобається. ...Я вважаю, що Росія і Україна - один народ, звичайно, є деякі розбіжності, але я сподіваюся, в майбутньому їх усунуть".

Довідка: уродженець Єревана Армен Горлівський (Саркісян) - відома в кримінальних колах особа. Вважається людиною Юрія Іванющенка. У 2009-2010 роках нібито отримав титул "смотрящего" за Горлівкою. Віце-президент Федерації боксу в Горлівці. Саме Горлівку ЗМІ називають основним постачальником "тітушок" на Антимайдан під час Революції гідності. "Тітушки" Саркісяна, за даними ЗМІ, причетні до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія 19 лютого 2014 року, а також вбивства горлівського опозиційного депутата Володимира Рибака. Активно брали участь у подіях "російської весни": проросійських мітингах, захопленні Горлівського МВВС.

За даними українських правоохоронців, 12 квітня 2018 року Саркісяна затримали у Франції.