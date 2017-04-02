Організатора нафтових махінацій "схеми Курченка" суд узяв під варту. Застава – 20 млн гривень
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
Розмір застави суд визначив у 20 млн. гривень.
Сергія Костюка одеські правоохоронці затримали 3 лютого в Дніпрі.
"За даними слідства цей фігурант займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону. На цьому тижні вже повідомлено про підозру трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту", – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі наголошують, що внаслідок злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здіснює СУ ГУ НП в Одеській області.
Нагадаємо, у серпні 2016 року гепрокурор Юрій Луценко заявив, що сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка, становить 198 млрд грн.
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