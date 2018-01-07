Організатора Маршу рівності побили у Кривому Розі

У суботу ввечері в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.

Понад десять молодих людей напали та побили Золотченка, коли він з друзями повертався додому після засідання оргкомітету, інформує "Гей-альянс Україна", повідомляє "Українська правда".

"Свідки побиття одразу ж зателефонували в поліцію і повідомили про злочин. Однак вже через декілька хвилин вони отримали дзвінок від чоловіка, який представився співробітником райвідділку, і повідомив, що ніхто виїжджати на місце злочину не збирається, і опитувати свідків будуть лише безпосередньо в райвідділку", - йдеться в повідомленні.

Наразі Борис перебуває в лікарні.

Це вже другий напад на Золотченка за цей рік, додає "Гей-альянс Україна". Кримінальне провадження за фактом його побиття у січні було закрито через "відсутність підозрюваних".

"Я все більше впевнююсь в тому, що Марші Рівності необхідно проводити. Ми маємо доносити до влади і до суспільства, що безпека і рівноправ’я мають бути доступними для всіх громадян України. Жодна людина в Кривому Розі, та й в будь-якому іншому місті, не заслуговує на те, щоб на неї нападали, і це не мало жодних наслідків для злочинців. Держава має навести лад з молодіжними злочинними угрупуваннями, нарешті почати звертати увагу на кожний випадок насильницьких дій. Звичайно, мені зараз страшно. Але разом з тим я відчуваю, що вже страшенно втомився боятись", - заявив Золотченко.

Разом з тим, народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook у суботу фактично закликав до насильницьких дій щодо представників ЛГБТ-спільноти. Втім, пост з'явився близько 20 години – тобто вже після того, як на Золотченка було скоєно напад.

"Негідники-збоченці ніяк не заспокояться і готують свій гей-парад в місті Кривий Ріг. Громада проти, а вони готують. Сподіваюсь, сурові криворізькі шахтарі наваляють цим соросівським шісткам по саме не можу", - писав Мосійчук.

Нагадаємо, під Радою близько 300 людей протестували проти маршів ЛГБТ-спільноти.