CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУранці 1-го травня голову Миколаївської обласної організації "Комітет профспілки атестованих співробітників органів внутрішніх справ Миколаївської області" Володимира Піку, який раніше подав заявку на проведення святкової ходи на честь Дня праці, облили зеленкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Організатора першотравневої демонстрації в Миколаєві облили зеленкою, - ЗМІ
Коли організатор заходу виходив з під'їзду свого будинку, на нього налетіла група радикально налаштованих громадян
Фото: novosti-n.org
На мітингу, який проходить на Соборній площі, екс-депутат Миколаївської облради Олександр Усенко підтвердив факт нападу, передають "Новости N".
За його словами, коли Піка виходив з під'їзду свого будинку, на нього налетіла група радикально налаштованих громадян і вилила банку зеленки. Через те, що сталося Володимир Піка був змушений повернутися назад додому.
Хода проте відбулася, в ній взяли участь близько 100 миколаївців. У самому заході Піка не брав участі.
Нагадаємо, що в Харкові учасників ходи, приуроченій Дню праці, облили кефіром.
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