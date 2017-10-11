Організатора шпигунської мережі "ДНР" посадили на 4,5 роки
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Наприкінці 2015 року спецслужбовці встановили, що четверо інформаторів за завданням кураторів із "ДНР" збирали у різних містах України та передавали терористам дані про сили АТО. Шпигуни, зокрема, повідомляли про позивні, радіочастоти, місця дислокації, кількість особового складу, озброєння та бронетехніки, а також про позиції українських військових.
СБУ затримала організатора шпигунської мережі під час перетину лінії розмежування для отримання інформації від агентів. Рішенням суду зловмисника визнано винним у злочині за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок уже набрав законної сили.
Нагадаємо, що 6 жовтня поблизу військової частини Збройних Сил України в Одеській області затримали підозрілого чоловіка. Його звинуватили в шпигунстві і передали СБУ.
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