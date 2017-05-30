Організатора вбивства Сергієнка випустили з-під варти
Йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета.
Рішення винесла колегія суддів у складі Ірини Соломко, Ігоря Поєдинка і Миколи Ятченка, - повідомляють у Facebook Адвокатської дорадчої групи.
Кілька десятків представників партій "Свобода" і "Національний корпус", а також нардеп Олег Петренко заблокували клітку з підозрюваним.
Нагадаємо, 16 травня, у Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.
Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.
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