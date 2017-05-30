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Організатора вбивства Сергієнка випустили з-під варти

Активісти не випускають колишнього начальника охорони нардепа Бобова з клітки
Апеляційний суд Черкаської області відпустив з-під варти Вадима Мельника, підозрюваного в організації вбивства громадського діяча і журналіста Василя Сергієнка.
Організатора вбивства Сергієнка випустили з-під варти Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета.

Рішення винесла колегія суддів у складі Ірини Соломко, Ігоря Поєдинка і Миколи Ятченка, - повідомляють у Facebook Адвокатської дорадчої групи.

Кілька десятків представників партій "Свобода" і "Національний корпус", а також нардеп Олег Петренко заблокували клітку з підозрюваним.

Нагадаємо,  16 травня, у Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.

Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.

 
 
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30 05 2017 18:22
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