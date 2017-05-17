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Організатора вбивства журналіста Сергієнка взято під варту без права внесення застави

Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року
Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.
Організатора вбивства журналіста Сергієнка взято під варту без права внесення застави Фото:ГУ Нацполіції

"Задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про обрання організатору викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави", - повідомляє сайт прокуратури Черкаської області.

Нагадаємо, що вчора, 16 травня, у Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.

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17 05 2017 19:37
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