Організатора вбивства журналіста Сергієнка взято під варту без права внесення застави
"Задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про обрання організатору викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави", - повідомляє сайт прокуратури Черкаської області.
Нагадаємо, що вчора, 16 травня, у Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.
Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.
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