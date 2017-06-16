Організаторами форуму зі Злочевським виявилися росіяни

Економічний форум в Монако, на який 2 червня їздила українська урядова делегація, був організований російською компанією "Тринити Ивентс".

Компанія Adam Smith Conferences, яка офіційно влаштувала форум з енергетичної безпеки, вже давно входить до російської групи "Тринити Ивентс". На сайті групи повідомляється, що вона є найбільшим організатором ділових форумів у Росії та СНД.

Також стала відома роль у заході компанії Burisma Group міністра часів Януковича Миколи Злочевського - вона була головним спонсором форуму в Монако, - йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Крім того, розслідування з'ясувало, що Adam Smith Conferences разом із Burisma Group організовували в лютому 2017 року й форум з енергетичної безпеки у Києві.

Один з організаторів форуму в Монте-Карло повідомив, що Adam Smith Conferences афілійована з Інститутом Адама Сміта (Adam Smith Institute).

"Таким чином Злочевський наново легалізується у суспільстві: спочатку руками Генпрокуратури, яка зняла з нього всі обвинувачення, а тепер за допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти", - дійшли висновку журналісти-розслідувачі.

Як відомо, українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить екс-міністру екології часів Віктора Януковича Миколі Злочевському.

Нагадаємо, 18 січня Генпрокуратура підтвердила, що ще 1 листопада 2016 року закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів "у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення".