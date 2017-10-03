Організатори блокади вимагають в Кабміну закрити відділення "Сбербанку"
"Ми даємо термін два тижні вкладникам "Сбербанку", щоб вони забрали звідти кошти", - повідомив представник штабу Анатолій Виногородський, інформують "Українські новини".
Активісти вимагають від уряду припинити діяльність "Сбербанку" в Україні.
"Якщо цього не буде, ми самі закриємо відділення "Сбербанку", - підкреслив Виногородський.
Він закликав правоохоронців проконтролювати, щоб кошти із "Сбербанку" не були виведені в Росію. Однак Виногородський не уточнив, як саме активісти збираються блокувати роботу банку.
Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.
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