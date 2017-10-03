Організатори блокади вимагають в Кабміну закрити відділення "Сбербанку"

Учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

"Ми даємо термін два тижні вкладникам "Сбербанку", щоб вони забрали звідти кошти", - повідомив представник штабу Анатолій Виногородський, інформують "Українські новини".

Активісти вимагають від уряду припинити діяльність "Сбербанку" в Україні.

"Якщо цього не буде, ми самі закриємо відділення "Сбербанку", - підкреслив Виногородський.

Він закликав правоохоронців проконтролювати, щоб кошти із "Сбербанку" не були виведені в Росію. Однак Виногородський не уточнив, як саме активісти збираються блокувати роботу банку.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".