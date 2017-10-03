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Організатори блокади вимагають в Кабміну закрити відділення "Сбербанку"

Штаб блокади закликає вкладників забрати свої гроші
Учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.
Організатори блокади вимагають в Кабміну закрити відділення "Сбербанку" Сбербанк Росії в Маріуполі. Фото: 0629.com.ua

"Ми даємо термін два тижні вкладникам "Сбербанку", щоб вони забрали звідти кошти", - повідомив представник штабу Анатолій Виногородський, інформують "Українські новини".

Активісти вимагають від уряду припинити діяльність "Сбербанку" в Україні.

"Якщо цього не буде, ми самі закриємо відділення "Сбербанку", - підкреслив Виногородський.

Він закликав правоохоронців проконтролювати, щоб кошти із "Сбербанку" не були виведені в Росію. Однак Виногородський не уточнив, як саме активісти збираються блокувати роботу банку.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.

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10 03 2017 15:37
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