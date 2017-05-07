Організатори кібератаки зняли гроші з bitcoin-рахунку, - ЗМІ

Справжні особистості осіб чи організацій, які володіють біткоїн-рахунком, майже не можливо викрити

Вірус Petya ("Петя") вимагав від своїх жертв 300 доларів у біткоїнах за повернення контролю над ураженим комп'ютером. Все ж знайшлися ті, хто вирішив заплатити злочинцям. І сьогодні хакери зняли здобич з біткоїн-рахунку. Хоча перед цим вони оприлюднили оголошення, що готові розблокувати усі уражені в світі комп'ютери за 250 тисяч доларів.

Відкритий характер криптовалюти дозволяє побачити рух "викупу", всі трансакції реєструються і їх може побачити будь-хто, інформує The Guardian. Однак, справжні особистості осіб чи організацій, які володіють біткоїн-рахунком, майже не можливо викрити.

На цей момент майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак, два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste. За 10 хвилин до проведення цих платежів хтось розмістив на сайтах оголошення, що може розблокувати комп'ютер, уражений вірусом Petya, за 100 біткоїнів.

Водночас, оголошення про готовність розблокувати всі комп'ютери за 250 тисяч доларів посилює невпевненість щодо мотивів кіберзлочинців. Хоча вірус вимагав гроші від своїх жертв, есперти припустили, що це була лише димова завіса. А справжня мета атаки полягала у виведенні з ладу систем. Оскільки більшість випадків зараження відбулися в Україні, багато експертів дійшли висновку, що за атакою стоїть Росія.

Оголошення хакерів про готовність виправити всю шкоду за гроші додає ваги версії про бажання злочинців отримати наживу. Але з іншого боку, це теж може бути обманним маневром.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.