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Організатори повинні повідомляти СБУ про концерти росіян, - Кириленко

Посадовець готує відповідні зміни до закону про гастрольні заходи
Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонує зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.
Організатори повинні повідомляти СБУ про концерти росіян, - Кириленко В’ячеслав Кириленко. Фото: ukrkino.com.ua

"Я ці зміни вже готую і вони мають полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців з Росії. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують", – сказав Кириленко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, російських артистів мають перевіряти стосовно порушення законів щодо Криму і Донбасу.

"10 днів має перевірятися інформація щодо порушення чи не порушення такими виконавцями українських законів і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі. Якщо з цим нормально, будь ласка, отримуєте дозвіл, якщо з цим не нормально, а так буде далі в більшій кількості випадків, тоді такі виконавці хай співають для своїх прихильників у Росії. У нас своїх більш ніж достатньо", – зазначив віце-прем’єр.

Раніше Кириленко пропонував скласти реєстр організаторів, які запрошують на фестивалі в Україну виконавців, що порушують українські закони.

Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в’їзд до України через недотримання правил перетину кордону при в’їзді до окупованого Криму, де російські співаки виступали.

Попри це, деяким російським виконавцям-порушника вдалося виступити на музичному фестивалі "Атлас Вікенд" у Києві.

Першими відмову на в'їзд отримали музиканти групи "Крематорій". Також до Києва не зможе приїхати Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін.

Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНГ.

 

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04 07 2017 19:36
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