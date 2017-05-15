Організатори вірусної атаки WannaCry зібрали $42 тис.

Поки що хакери не намагалися зняти ці гроші, знаючи, що їх можуть відстежити правоохоронні органи

Організатори вірусної атаки WannaCry зібрали зі своїх жертв $ 42 тис.

Правоохоронці відслідковують три онлайн-рахунки зазначені зловмисниками для оплати викупу за розблокування файлів на заражених вірусом комп'ютерах.

Про це повідомляє The Times.

За даними організації Elliptic, що відстежує незаконну діяльність з біткоіни-платежами, зловмисники поки що отримали 110 переказів, на суму 23,5 біткоіна або $ 42 тис. за поточним курсом. Поки що хакери не намагалися зняти ці гроші, знаючи, що їх можуть відстежити правоохоронні органи.

Більшість платежів були зроблені з Європи і Росії, проте географічні дані переказів не точні, тому що більшість британців для цих цілей використовували б біткоіни-гаманці розташовані де-інде, стверджує співзасновник компанії Elliptic Том Робінсон.

Як повідомлялося, Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу в $ 300.

Нагадаємо, що 12 травня комп'ютерний вірус заблокував щонайменше 57 тис. пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

З інцидентом можуть бути пов'язані нещодавні попередження угруповання Shadow Brokers на адресу президента США Дональда Трампа після схвалених ним ракетних ударів в Сирії.

Європол розслідуватиме глобальну кібератаку вірусом WannaCry, в результаті якої було порушено роботу десятків тисяч комп'ютерів у всьому світі.

Як повідомило інтернет-видання The Intercept, угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерське програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.